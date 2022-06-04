Чому ліквідація Путіна генералами РФ не є найпозитивнішим сценарієм – експерт

Червень, 04 в 18:08

Російські військові планують державний переворот, в результаті якого хочуть вбити президента РФ Володимира Путіна.

Про це каже експерта з вивчення конфліктів Королівського коледжу Лондона Роберт Тронтон.

Військові РФ вже бачать, що Путін пом’якшив дії в Україні, коли відвів війська з Півночі, щоб зосередить їх на Донбасі. ФСБ та Головне розвідувальне управління мають можливості для ліквідації президента. Якщо вони побачать, що Росія втрачає свої позиції на Донбасі, то вони підуть на ліквідацію бункерного лідера.

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Володимиру Путіну можуть поставити ультиматум: піти у відставку чи померти. За словами британського експерта, подібні махінації добре сприймалися в СРСР. Він зазначає, що тоді вдалося провернути таку махінацію з генеральним секретарем СРСР Леонідом Брежнєвим та іншими комуністичними лідерами у 1970-х роках.

– У них вистачить розуму зробити це. Якщо ви хочете зробити палацовий переворот, ви повинні робити це тихо і тримати в найсуворішій таємниці. Ви б змусили ГРУ зробити це, і за останні кілька тижнів вони отримали значно більші сили. Потім ви змушуєте людей говорити на телебаченні, що Путін нездужає, і тоді у вас з’являється новий лідер. Хтось скаже: У бідного Путіна трапився серцевий напад через всю напругу його спеціальної військової операції, і ми поставили такого-то і такого-то на чолі, – заявив Роберт Тронтон.

За словами експерта, генералів не влаштовують насамперед втрати у війні з Україною.

– Армія не може продовжувати втрачати таку кількість людей. Вона спливає кров’ю. У неї закінчуються війська, закінчуються ракети, закінчується все. В армії обов’язково будуть проблеми з моральним духом і керівництвом, адже солдати питатимуть: Чому ми це робимо, — зазначив Тронтон.

Проте, за словами вченого, не обов’язково цей сценарій позитивний, бо Росію може очолити ще більш жорстока людина, більш досвідчена у військовому мистецтві.