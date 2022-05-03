Папа Римський Франциск наразі не бачить, що президент РФ Володимир Путін збирається зупинити війну в Україні, тому понтифік вважає за необхідне поїхати у Москву.

Про це Франциск сказав в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

Папа Римський нагадав, що першого дня війни зателефонував президентові України Зеленському. Згодом він пішов до російського посла, якому передав чітке послання зупинити війну.

– Після двадцяти днів війни я попросив передати Путіну повідомлення про те, що готовий поїхати до Москви. Звичайно, для цього кремлівському лідерові потрібно було знайти “вікно” у своєму графіку. Відповіді ми ще не отримали й продовжуємо наполягати на зустрічі, – сказав Франциск.

Він боїться, що, можливо, Путін не може і не хоче проводити цю зустріч саме зараз.

– Але ж стільки жорстокості, як це не зупинити? 25 років тому ми пережили те саме з Руандою, — зазначив Папа Римський.

Зараз же Папа Франциск намагається зрозуміти, що спричинило жорстоку війну в Україні.

– Можливо, гавкіт НАТО у двері Росії спонукав кремлівського лідера жорстоко відреагувати та спровокувати конфлікт, – сказав Франциск.

Щодо постачання озброєння для України від країн НАТО, то понтифік поки що не може зрозуміти – добре це чи погано. Він каже, що дуже далекий від цього питання.

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Щодо візиту в Україну, то Папа Римський поки що не планує їхати до Києва.

– До Києва я поки що не поїду. Я послав кардинала Майкла Черні та кардинала Конрада Краєвського, які поїхали туди вчетверте. Але я відчуваю, що мені не треба їхати. Спочатку я повинен поїхати до Москви, спочатку я маю зустрітися з Путіним. Але я також священник, що я можу зробити? Я роблю те, що можу, – сказав Папа Римський.

Ще Франциск розповів, що розмовляв із російським патріархом Кирилом, який “читав усі виправдання війни”. На це Папа відповів, що вони не є урядовцями і тому не можуть використовувати мову політики, що їхня мова – це слово Ісуса.

Раніше Папа Римський закликав створити гуманітарні коридори для евакуації людей, які опинилися на Маріупольському металургійному заводі Азовсталь.