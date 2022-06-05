Репутація і санкції: британські юристи почали відмовлятися працювати з росіянами

Червень, 05 в 16:46

На тлі санкцій проти РФ, запроваджених після повномасштабного вторгнення в Україну, британські юристи масово відмовляються від співпраці з росіянами.

Про це повідомляють журналісти видання Financial Times. Вони поспілкувалися з профільними працівниками декількох авторитетних компаній.

– Є ознаки того, що юридичні фірми уникають роботи з Росією, частково з причин репутації, – пояснив юрист Red Lion Chambers Джонатан Фішер.

Юрист LK Law Адам Гривз зауважив, що він та його колеги з інших компаній з побоюванням ставляться до будь-яких клієнтів з російським громадянством. Часто – безвідносно до того, чи загрожують їм санкції, чи ні.

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Зазначимо, що до березня 2022 року Високий суд Лондона мав особливу популярність у позивачів-росіян: за частотою звернень вони поступалися лише громадянам самої Великої Британії.

Тепер, за словами Адама Гривза, усі вони спробують переміститися до Сінгапуру і Дубая.