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У Нідерландах завершився суд у справі МН17: коли оголосять вирок

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Суд у Гаазі, судовий комплекс Схіпхол
Фото: Getty Images

У Нідерландах 10 червня завершилося останнє судове засідання у справі щодо катастрофи літака Boeing-777 Малайзійських авіаліній над Донбасом 17 липня 2014 року.

— Сьогодні був останній день суду щодо MH17. Оголошення вироку очікується у листопаді або грудні 2022 року, – повідомила у Twitter Об’єднана міжнародна група з кримінального розслідування щодо MH17.

Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс зазначив, що 22 вересня о 10.00 за місцевим часом відбудеться ще одне судове засідання, але воно матиме технічний характер. Тоді мають обрати дату, коли буде оголошено вирок у справі.

За його словами, суд потребує часу для розгляду всіх наведених аргументів. Ймовірна дата оголошення вироку – 17 листопада або 15 грудня.

На сайті суду щодо судового процесу над MH17 зазначається, що розгляд кримінальної справи MH17 по суті закінчено.

Нідерландська прокуратура на суді у справі про збиття літака рейсу MH17 попросила суд у грудні 2021 року дати довічне ув’язнення для чотирьох обвинувачених. Це колишній ватажок підтримуваних Москвою терористів, росіянин Ігор Гіркін та троє його колишніх підлеглих – двоє громадян Росії і громадянин України.

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Сторона обвинувачення вважає доведеною їхню участь у знищенні літака, що призвело до загибелі 298 людей. Обвинувачені свою провину заперечують. Щодо РФ, то вона заперечує свою причетність до катастрофи.

Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Тореза Донецької області зенітним ракетним комплексом Бук російського виробництва.

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