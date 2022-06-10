У Нідерландах завершився суд у справі МН17: коли оголосять вирок

Червень, 10 в 20:03

У Нідерландах 10 червня завершилося останнє судове засідання у справі щодо катастрофи літака Boeing-777 Малайзійських авіаліній над Донбасом 17 липня 2014 року.

— Сьогодні був останній день суду щодо MH17. Оголошення вироку очікується у листопаді або грудні 2022 року, – повідомила у Twitter Об’єднана міжнародна група з кримінального розслідування щодо MH17.

Today was the last day of the mh17 trial. The verdict is due in November or December 2022. The point of view of the prosecutors is read and seen here: https://t.co/HBs875P6tg (English and Dutch) #MH17criminalfiles #mh17 pic.twitter.com/I4fHWZYqct — JIT MH17 (@JITMH17) June 10, 2022 Зараз дивляться

Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс зазначив, що 22 вересня о 10.00 за місцевим часом відбудеться ще одне судове засідання, але воно матиме технічний характер. Тоді мають обрати дату, коли буде оголошено вирок у справі.

За його словами, суд потребує часу для розгляду всіх наведених аргументів. Ймовірна дата оголошення вироку – 17 листопада або 15 грудня.

На сайті суду щодо судового процесу над MH17 зазначається, що розгляд кримінальної справи MH17 по суті закінчено.

Нідерландська прокуратура на суді у справі про збиття літака рейсу MH17 попросила суд у грудні 2021 року дати довічне ув’язнення для чотирьох обвинувачених. Це колишній ватажок підтримуваних Москвою терористів, росіянин Ігор Гіркін та троє його колишніх підлеглих – двоє громадян Росії і громадянин України.

Сторона обвинувачення вважає доведеною їхню участь у знищенні літака, що призвело до загибелі 298 людей. Обвинувачені свою провину заперечують. Щодо РФ, то вона заперечує свою причетність до катастрофи.

Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Тореза Донецької області зенітним ракетним комплексом Бук російського виробництва.