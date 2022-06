У Нідерландах завершився суд у справі МН17: коли оголосять вирок

У Нідерландах 10 червня завершилося останнє судове засідання у справі щодо катастрофи літака Boeing-777 Малайзійських авіаліній над Донбасом 17 липня 2014 року.

Today was the last day of the mh17 trial. The verdict is due in November or December 2022. The point of view of the prosecutors is read and seen here: https://t.co/HBs875P6tg (English and Dutch) #MH17criminalfiles #mh17 pic.twitter.com/I4fHWZYqct

— JIT MH17 (@JITMH17) June 10, 2022