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У суботу, 11 червня, на автозаправних станціях (АЗС) Польщі спостерігається невелике зниження цін на пальне.

Так, порівняно із 10 червня, дещо подешевшав бензин марки А-98. Згідно з даними спеціалізованого сайту AutoCentrum.pl, за літр цього бензину в Польщі в середньому потрібно заплатити 8,27 злотих (56,5 грн за курсом Національного банку України).

Напередодні ж літр бензину А-98 коштував близько 8,35 злотих/літр (57,1 грн).

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Вартість бензину марки А-95 за добу не змінилася і становить у середньому 7,85 злотих (53,67 грн за курсом НБУ).

Дещо подешевшало дизельне паливо: якщо напередодні воно коштувало 8,09 злотих/літр (55,3 грн), то станом на 11 червня – 7,97 злотих/літр (54,5 грн).

Водночас літр преміального дизеля в Польщі, навпаки, трохи подорожчав: з 7,73 злотих напередодні (52,8 грн) до 7,74 злотих (52,9 грн).

Літр автогазу (LPG) сьогодні можна в середньому придбати за 3,55 злотих (це 24,27 грн). Напередодні автогаз коштував 3,56 злотих/літр.

Залежно від воєводства та мережі АЗС, пальне в Польщі можна знайти й за нижчими цінами, ніж наведені вище. Наприклад, у Любуському воєводстві літр бензину А-95 коштуватиме в середньому 7,38 злотих/літр, дизелю – 7,44 злотих/літр.

А у Вармінсько-Мазурському воєводстві бензин марки А-95 можна в середньому придбати за 7,34 злотих/літр.

Бензин і дизпаливо дещо подешевшали: скільки коштує пальне на АЗС Польщі / 2 фотографии

Варто зазначити, що через зростання цін на нафту на світових ринках у Польщі спостерігається подорожчання бензину. Це можуть відчути й тисячі українців, які вимушено виїхали до цієї країни через спровоковану РФ повномасштабну війну.

Згідно з прогнозами аналітиків спеціалізованого порталу E-Petrol, вартість бензину наступного тижня продовжить зростати. Зокрема, бензин марки А-98 може коштувати 8,60-8,75 злотих/літр, А-95 – 7,92-8,05 злотих/літр.

Ціни на бензин в Україні станом на 11 червня коливаються на АЗС в діапазоні від майже 46 грн до 59 грн за 1 л. Середня ціна на бензин становить: для категорії А-95 – 50,28 грн/л; для категорії А-92 – 49,41 грн/л.

Середня вартість дизельного пального в Україні сьогодні становить 56,61 грн/л.

Джерело: AutoCentrum.pl, E-Petrol