Червень, 10 в 14:52

На тлі різкого зростання цін на нафту на світових ринках у Польщі також спостерігається подорожчання бензину на автозаправних станціях. Це можуть відчути не лише поляки, а й українці, які вимушено виїхали до сусідньої країни через розв’язану РФ повномасштабну війну.

Факти ICTV пропонують дізнатися, скільки зараз коштує заправити автомобіль у Польщі.

Згідно з даними спеціалізованого сайту AutoCentrum.pl, станом на 10 червня за літр бензину А-95 водії в Польщі в середньому платять 7,85 злотих (53,67 грн за курсом Національного банку України).

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За бензин марки А-98 доведеться заплатити в середньому 8,35 злотих за літр (57,1 грн).

Дизельне паливо на території Польщі коштує 8,09 злотих за літр (55,3 грн). А за літр преміального дизеля потрібно заплатити 7,73 злотих (52,8 грн).

Літр автогазу (LPG) можна придбати за 3,56 злотих (24,3 грн).

Ціни на пальне варіюються, залежно від воєводства та мережі АЗС. Наприклад, на деяких автозаправних станціях бензин марки А-95 можна придбати і по 5 злотих за літр (34,2 грн), а бензин А-98 – по 7 злотих/літр (47,9 грн).

Скільки коштує заправити авто в Польщі: вартість бензину, дизелю та автогазу / 2 фотографии

Згідно з інформацією аналітиків спеціалізованого порталу E-Petrol, порівняно з минулим роком, вартість заправки 50 літрів палива в Польщі зараз вища приблизно на 115-130 злотих. Через рекордно високі ціни на пальне протестують водії.

Попри це, паливо в Польщі є одним з найдешевших у Європі. Як зазначає видання, в найближчому майбутньому очікувати на зниження цін не варто, оскільки вартість сирої нафти на світових ринках зараз перевищує $120.

На наступний тиждень аналітики прогнозують подальше зростання цін на бензин у Польщі. Згідно з прогнозом, вартість бензину марки А-98 може коливатися в діапазоні 8,60-8,75 злотих/літр; А-95 – в діапазоні 7,92-8,05 злотих/літр. Вартість дизельного палива може становити 7,56-7,70 злотих/літр, а вартість автогазу – 3,49-3,60 злотих/літр.

Варто зазначити, що Кабінет міністрів України в травні відмовився від державного регулювання цін на паливо. Уряд зберіг межу ціни на бензин у 52 грн/л, а на дизпаливо – 58 грн/л.

Станом на 10 червня, середня ціна на бензин в Україні становить для категорії А-95+ – 52,33 грн/л; для категорії А-95 – 50,26 грн/л; для категорії А-92 – 49,59 грн/л. А середня вартість дизельного пального коливається в межах 56,66 грн/л. Найдешевший автогаз – 41,91 грн/л.

Джерело: AutoCentrum.pl, E-Petrol