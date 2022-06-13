Червень, 13 в 15:28

У понеділок, 13 червня, ціни на пальне на автозаправних станціях (АЗС) Польщі дещо зросли порівняно з вихідними.

Так, подорожчав бензин марки А-95. Згідно з даними спеціалізованого сайту AutoCentrum.pl, зараз літр цього пального можна придбати в Польщі в середньому за 7,88 злотих (зараз це 52,9 грн за курсом Національного банку України).

Станом на суботу, 11 червня, літр бензину А-95 коштував 7,85 злотих, а в неділю, 12 червня, – 7,86 злотих.

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Водночас бензин марки А-98 навпаки трохи подешевшав. Зараз за літр потрібно в середньому заплатити 8,24 злотих (55,3 грн за курсом НБУ). 11 червня за літр цього бензину потрібно було віддати 8,27 злотих, 12 червня – 8,28 злотих.

Зросли ціни і на дизельне паливо. Сьогодні літр на польських АЗС у середньому обійдеться в 8,07 злотих (54,2 грн), тоді як 11 червня він коштував 7,97 злотих, а 12 червня – 7,72 злотих.

Літр преміального дизеля в Польщі сьогодні в середньому коштує 7,78 злотих (52,2 грн за курсом НБУ). 11 червня його вартість становила 7,74 злотих/літр, 12 червня – 7,78 злотих/літр.

Літр автогазу (LPG) сьогодні можна в середньому придбати за 3,54 злотих (23,8 грн за курсом Нацбанку України). 11-12 червня автогаз коштував 3,55 злотих/літр.

Пальне в Польщі можна знайти і за нижчими, ніж середні, цінами. Усе залежить від воєводства та мережі АЗС.

Наприклад, у Любуському воєводстві літр бензину А-95 коштує в середньому 6,96 злотих/літр, літр бензину А-98 – 8,18 злотих/літр, дизельне паливо – 7,44 злотих/літр.

Дещо дешевшою є середня вартість бензину у Вармінсько-Мазурському, Лодзинському, Сілезькому воєводствах.

Ціни на бензин і дизель зросли: за скільки можна заправити авто у Польщі / 2 фотографии

Ціни на бензин в Україні

Ціни на бензин в Україні станом на 13 червня коливаються на АЗС від 45,68 грн до 59 грн за літр. Вартість залежить від категорії.

Середня ціна бензину в Україні становить: для категорії А-95+ – 52,27 грн/л; для категорії А-95 – 50,27 грн/л; для категорії А-92 – 49,41 грн/л.

Середня вартість дизпалива в Україні сьогодні становить 56,58 грн/л.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl