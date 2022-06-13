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У Німеччині поки не підтверджують візит Шольца до Києва

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

У Берліні офіційно поки що не називають дату можливого візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва.

Заступник офіційного представника федерального уряду Вольфганг Бюхнер лише зауважив, що Шольц постійно контактує з президентом України Володимиром Зеленським.

– Ви всі знаєте про повідомлення щодо планів візиту федерального канцлера. Прошу вашого розуміння, але я не можу повідомити нічого нового щодо цього. Але ми твердо стоїмо на боці України, – пояснив він.

Також Бюхнер нагадав, що Київ відвідали вже кілька німецьких політиків та міністрів.

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13 червня італійська газета La Stampa повідомила, що президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі та канцлер Німеччини Олаф Шольц приїдуть до Києва вже цього тижня.

За інформацією видання, їхній візит запланований на четвер, 16 червня.

Нагадаємо, 17 травня заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга повідомляв, що Україна чекає на візити Штайнмаєра і Шольца до Києва.

Джерело: Укрінформ
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