Червень, 13 в 11:30

Президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі та канцлер Німеччини Олаф Шольц приїдуть до Києва вже цього тижня.

Про це повідомляє італійська газета La Stampa. За інформацією видання, їхній візит відбудеться 16 червня.

Видання зазначило, що лідери Німеччини, Франції та Італії відвідають Київ, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та засвідчити підтримку трьох найбільших європейських країн.

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Крім того, як зазначає видання, поїздка Макрона та Шольца до Києва може означати зміну їхньої риторики щодо російського вторгнення в Україну. Обидва лідери зазнали нищівної критики після заяв Макрона про необхідність “не принижувати Росію“, а також після блокування Німеччиною поставок озброєння до України.

Також зазначається, що однією з головних тем стане питання деблокування українських портів та відновлення експорту зерна.

Водночас офіційно жодна з країн поки що це не підтвердила.

Зазначимо, що Еммануель Макрон не залишає спроб підтримувати діалог із президентом РФ Володимиром Путіним після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Хоча Франція і підтримує Україну у військовому та фінансовому плані, Макрон не був у Києві з початку війни, на відміну від інших лідерів ЄС. Раніше він заявляв, що не відкидає можливості такої поїздки.

Крім того, Берлін затягує передання Україні важкого озброєння. У травні німецькі ЗМІ писали, що уряд Німеччини звів до мінімуму військову підтримку України.

Джерело: La Stampa