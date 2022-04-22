Ватикан скасував зустріч Папи Римського з патріархом РПЦ Кирилом

Офіційний Ватикан скасував зустріч Папи Римського Франциска з патріархом Російської православної церкви Кирилом.

В інтерв’ю аргентинському виданню La Nacion Папа Франциск сказав, що план зустрічі був “зупинений”. Понтифік зазначив, що на думку дипломатів Ватикану, така зустріч “могла б викликати велику плутанину наразі”.

Водночас він заявив, що “шкодує”, що зустріч довелося перенести.

— Я завжди пропагував міжрелігійний діалог. Коли я був архієпископом Буенос-Айреса, я об’єднав християн, євреїв та мусульман у плідному діалозі. Це була одна з ініціатив, якою я найбільше пишаюся. Це та сама політика, яку я пропагую у Ватикані, – сказав він.

Зустріч папи Франциска з Кирилом мала відбутися у червні та стати другою з 2016 року після того, як представники церков зустрілися у Гавані на Кубі.

Ватикан розглядав можливість продовження поїздки Папи до Лівану 12-13 червня на день, щоб він міг зустрітися з Кирилом 14 червня у Єрусалимі.

Варто зазначити, що патріарх Кирило, відомий також як Володимир Гундяєв, підтримав російське вторгнення в Україну і навіть благословив військових Росії на цю війну.

Під час великодньої меси у Ватикані Папа Франциск засудив жорстокість війни Росії проти України. Наприкінці проповіді він сказав: Христос воскрес! українською.

Джерело: La Nacion