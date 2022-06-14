Червень, 14 в 14:00

У вівторок, 14 червня, вартість бензину та дизельного палива на автозаправних станціях (АЗС) Польщі дещо зросла порівняно з попереднім днем.

Так, літр бензину марки А-95 сьогодні можна в середньому придбати за 7,89 злотих (зараз це 52 грн за курсом Національного банку України), про що свідчать дані спеціалізованого сайту AutoCentrum.pl. Напередодні середня вартість цього бензину на польських АЗС становила 7,88 злотих/літр.

Здорожчав і бензин марки А-98. Зараз літр у середньому коштує 8,29 злотих (54,6 грн за курсом НБУ). Напередодні ж літр А-98 можна було придбати за 8,24 злотих.

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Продовжують зростати ціни на дизельне паливо. Сьогодні на польських АЗС за літр потрібно в середньому заплатити 8,14 злотих (53,7 грн). Напередодні вартість дизеля становила 8,07 злотих/літр.

За літр преміального дизеля водіям у Польщі потрібно в середньому заплатити 7,81 злотих (51,5 грн), тоді як напередодні літр коштував 7,78 злотих.

Водночас трохи подешевшав автогаз (LPG): нині його середня вартість становить 3,53 злотих/літр (23,27 грн). Напередодні автогаз коштував 3,54 злотих/літр.

Вартість пального в Польщі варіюється залежно від воєводства та мережі АЗС.

Наприклад, на деяких АЗС можна знайти бензин А-95 і за 6 злотих/літр (39,5 грн), бензин марки А-98 та дизпаливо – за 7 злотих/літр (46,1 грн).

У Любуському воєводстві літр бензину А-98 в середньому коштує 8,18 злотих/літр (53,9 грн), дизельного палива – 7,44 злотих/літр (49 грн).

У Лодзинському воєводстві середня вартість бензину А-95 становить 7,80 злотих/літр (51,4 грн), бензину марки А-98 – 8,28 злотих/літр (54,6 грн), дизпалива – 7,63 злотих/літр (50,29 грн).

Дещо дешевшою є середня вартість бензину та дизеля у Підляському, Сілезькому, Вармінсько-Мазурському воєводствах.

Вартість бензину і дизпалива знову зросла: скільки коштує пальне в Польщі / 2 фотографии

Вартість бензину в Україні

Ціни на бензин на АЗС в Україні станом на 14 червня не змінилися. Пальне категорії А-95 можна придбати в середньому за 50,27 грн/л, А-92 – за 49,41 грн/л.

Літр дизельного пального в середньому коштує 56,58 грн.

Крім того, три дні поспіль не скачуть ціни на автогаз: вони залишаються на рівні близько 41,57 грн/л.

Джерело: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl