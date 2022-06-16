500 танків і 300 РСЗВ: скільки важкої зброї потрібно Україні для перемоги

Червень, 16 в 8:56

Україні необхідна додаткова зброя, щоб перемогти Росію у повномасштабній війні. Київ сподівається прискорити постачання військової допомоги від західних союзників і партнерів, щоб отримати значну перевагу на полі бою.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк створив список необхідного озброєння для відбиття російських військ, які обстрілюють з артилерії позиції українських захисників на Донбасі. Серед них – 1 тис. 155-мм гаубиць, 300 реактивних систем залпового вогню, 500 танків, 2 тис. одиниць бронетехніки та 1 тис. дронів.

– Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути Росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї, – наголосив радник глави Офісу президента.

Західні країни пообіцяли надати велику кількість військової та гуманітарної допомоги після того, як Москва почала повномасштабний наступ на Україну понад 100 днів тому. Проте Україні необхідно більше військової техніки для захисту мирних жителів. Наразі гостро постає питання матеріально-технічного забезпечення та військових навчань.

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