Франція більше не отримує російський газ трубопроводом із Німеччини

Червень, 17 в 13:42

Франція перестала отримувати російський газ трубопроводами із Німеччини з 15 червня. Про це заявив французький оператор газотранспортної системи GRTgaz.

У компанії повідомили, що з початку 2022 року потоки скоротилися на 60% і точка підключення працювала на 10% своєї пропускної спроможності. А впродовж останніх двох днів фізичний потік між Францією та Німеччиною впав до нуля.

Точної причини припинення поставок не називають, але це може бути пов’язано з рішенням російського Газпрому скоротити постачання газу до країн Європи, зокрема і до Німеччини, через газопровід Північний потік.

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Водночас у компанії заявили про збільшення потоку у точці з’єднання між Францією та Іспанією.

— Влітку не очікується жодних труднощів із задоволенням потреб французьких споживачів, тоді як заповнення сховищ напередодні зими продовжується, – йдеться у заяві.

Франція не настільки залежала від російського газу, як Німеччина та Італія, покладаючись більше на атомну енергію.

В останні кілька днів Газпром обмежив постачання до низки країн ЄС. Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що скорочення постачання газу Газпромом через Північний потік є “політичним рішенням РФ”, а не технічною проблемою, як стверджує російський енергетичний гігант.

Джерело: GRTgaz