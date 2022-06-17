Червень, 17 в 16:38

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Пріті Патель схвалила екстрадицію засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа до США.

У Ассанжа є 14 днів, щоб оскаржити це рішення, повідомили в МВС Британії, повідомляє BBC.

Зазначається, що суди визнали, що екстрадиція не буде “несумісною з його правами людини” і що, перебуваючи в США, “з ним будуть поводитися належним чином”.

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У Wikileaks вже підтвердили, що оскаржать рішення британського МВС.

Американська влада розшукує Ассанжа через витік документів у 2010 та 2011 роках, які, як стверджують США, порушили закон і поставили під загрозу життя. Документи Wikileaks стосуються війн в Іраку та Афганістані.

Австралійця утримують у в’язниці Белмарш у Лондоні після тривалої боротьби за його екстрадицію до США.

20 квітня Вестмінстерський магістратський суд у Лондоні офіційно схвалив екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США. Після цього справу передали міністру внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател.

У грудні 2021 року Високий суд Лондона дозволив екстрадицію Ассанджа до США, але його юристи подали апеляцію.

Адвокати Ассанжа кажуть, що йому може загрожувати до 175 років ув’язнення, якщо його визнають винним у США, хоча американська влада заявила, що вирок, ймовірно, буде менш жорстким.

Американська прокуратура стверджує, що Ассанж незаконно допоміг аналітику з розвідки армії США Челсі Меннінг викрасти секретні дипломатичні та військові файли, які пізніше опублікував WikiLeaks.