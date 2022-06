У вівторок, 21 червня, до зони дії ППО Тайваню без попередження увійшли 29 військових літаків Китаю.

Про це повідомляє Міністерство оборони Тайваню.

Міністерство оприлюднило список та фото видів літаків, що увійшли до повітряного простору.

Згідно з картою, наданою міністерством, частина літаків летіла в районі на північний схід від острова Пратас.

Після цього тайванські літаки піднялися у повітря для перехоплення.

29 PLA aircrafts (Y-9 EW*1, Y-8 ELINT*1, H-6*6, Y-20 Aerial Refueling*1, KJ-500 AEW&C*2, Y-8 ASW*1, J-16*8, SU-30*4, and J-11*5) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on June 21, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/RfUBzENnI5 pic.twitter.com/2WDnOva1zO

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. ???????? (@MoNDefense) June 21, 2022