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У вівторок, 21 червня, до зони дії ППО Тайваню без попередження увійшли 29 військових літаків Китаю.

Про це повідомляє Міністерство оборони Тайваню.

Міністерство оприлюднило список та фото видів літаків, що увійшли до повітряного простору.

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Згідно з картою, наданою міністерством, частина літаків летіла в районі на північний схід від острова Пратас.

Після цього тайванські літаки піднялися у повітря для перехоплення.

29 PLA aircrafts (Y-9 EW*1, Y-8 ELINT*1, H-6*6, Y-20 Aerial Refueling*1, KJ-500 AEW&C*2, Y-8 ASW*1, J-16*8, SU-30*4, and J-11*5) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on June 21, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/RfUBzENnI5 pic.twitter.com/2WDnOva1zO — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. ???????? (@MoNDefense) June 21, 2022

У міністерстві не повідомляли подробиць про наслідки інциденту.

Раніше влада Тайваню розцінювала неодноразові військові дії Китаю поблизу сірої зони як такі, що призначені для вимотування тайванських сил.

Видання South China Morning Post повідомляє, що 20 червня три військові кораблі КНР були помічені біля території Японії.

До цього, 10 червня, міністр оборони Китаю Вей Фенхе під час зустрічі з американським колегою Ллойдом Остіном заявив, що Пекін “без вагань розпочне війну”, якщо Тайвань оголосить незалежність.

Китай має давні інтереси щодо повернення Тайваню до свого складу.

Нагадаємо, наприкінці травня бойові літаки ВПС КНР також входили до зони протиповітряної оборони Тайваню.

Джерела: Ministry of National Defense, R.O.C., SCMP