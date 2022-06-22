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Сильний вчинок лідера: в Україні відреагували на вихід глави МЗС Італії зі своєї партії

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Луїджі Ді Майо
Фото: Depositphotos

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба привітав рішення глави італійського міністра закордонних справ Луїджі Ді Майо вийти зі своєї партії Рух 5 зірок задля підтримки України.

У соціальній мережі Twitter Кулеба подякував своєму колезі “за його порядність”.

— Італія обрала правильний бік історії, адже підтримка України – це єдиний спосіб наблизити мир у Європі. Відмова Україні в підтримці лише спонукала би Росію продовжувати війну та розширювати її за межі нашої держави, – написав міністр.

На рішення італійського міністра також відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

— Кожен політик сьогодні робить вибір, як саме увійти у світові підручники історії. Сильний вчинок Луїджі Ді Майо – лідера, який розуміє масштаб викликів для Європейського континенту. Політика Італії – справа Італії. Але ми завжди будемо вдячні кожному, хто обрав сторону добра – України.

Нагадаємо, очільник МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив у вівторок, що залишає свою партію Рух 5 зірок, яку він раніше розкритикував за підрив зусиль уряду щодо підтримки України. Він наголосив, що із завтрашнього дня (22 червня, – Ред.) його вже колишня партія “більше не буде першою силою в парламенті”.

Що відомо про політичний скандал в Італії?

19 червня Луїджі Ді Майо звинуватив свою партію Рух 5 зірок у підриві зусиль уряду щодо підтримки України та сказав, що однопартійці сприяють ослабленню позицій Риму в Євросоюзі.

Міністр наголосив, що уряд Італії має захищати цінності демократії і свободи та наближати закінчення війни. Він зазначив, що лідери Руху 5 зірок створюють проблеми для взаємодії уряду з європейськими партнерами та назвав їхнє ставлення “незрілим”.

Хоча Рух 5 зірок є найбільшою політичною силою у парламенті, її підтримка знизилася з 33% у 2018 році до приблизно 13%, а на нещодавніх місцевих виборах її представники взяли лише 3% голосів.

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