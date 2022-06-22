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Глава МЗС Італії вийшов з партії, яка не хотіла підтримувати Україну

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Глава МЗС Італії вийшов з партії, яка не хотіла підтримувати Україну
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що залишає свою партію Рух 5 зірок, яку він раніше розкритикував за підрив зусиль уряду щодо підтримки України.

Про це повідомляє Ansa.

– Я йду з Руху 5 зірок, — сказав він на пресконференції, говорячи про болісний вибір і наголосивши, що із завтрашнього дня його вже колишня партія “більше не буде першою силою в парламенті”.

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Ді Майо минулого тижня звинуватив лідера Руху 5 зірок та колишнього прем’єр-міністра Джузеппе Конте у підриві зусиль уряду щодо підтримки України та ослаблення позицій Риму в Європейському Союзі.

– Ми обов’язково мали вибрати, з якого боку історії знаходитися – на боці України, на яку напали, або на боці агресора  Росії. Позиції деяких лідерів М5 ризикувала послабити нашу країну, – сказав він у вівторок увечері.

За словами Ді Майо, він сформує нову парламентську групу, яка підтримуватиме уряд прем’єр-міністра Маріо Драгі.

За даними італійських ЗМІ, понад 60 депутатів залишили Рух 5 зірок та приєдналися до нової групи Ді Майо. Таким чином, із 227 парламентаріїв п’ятірки (155 у Палаті представників та 72 у Сенаті) понад чверть залишили партію.

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