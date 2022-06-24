Червень, 23 в 22:24

Сьогодні, 23 червня, Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. На саміті у Брюсселі рішення офіційно підтримали 27 країн-членів Європейського Союзу.

На таку важливу для нашої держави подію вже відреагували світові лідери та політики. Зокрема, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що це рішення зміцнить ЄС проти російського імперіалізму.

– Це рішення зміцнює всіх нас. Воно зміцнює Україну, Молдову та Грузію проти російського імперіалізму. І це зміцнює ЄС. Тому що це ще раз показує світові, що ми єдині та сильні перед обличчям зовнішніх загроз, – написала вона.

This decision strengthens us all. Зараз дивляться It strengthens Ukraine, Moldova and Georgia, in the face of Russian imperialism. And it strengthens the EU. Because it shows once again to the world that we are united and strong in the face of external threats. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 23, 2022

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич привітав українців та зазначив, що Україна – це Європа.

– Справді історичний день для Європи, України та Молдови, оскільки Європейська Рада надає Україні та Молдові статус кандидата в ЄС. Це початок шляху, попереду багато роботи, врешті-решт він закінчиться тим, що обидві країни стануть частиною ЄС. Вітаю! – написав він.

A truly historic day for #Europe, #Ukraine and #Moldova as European Council grants EU candidate status to Ukraine and Moldova. This is beginning of a journey, a lot of work lays ahead, eventually it will end with both nations as part of EU. Congrats, @DmytroKuleba @nicupopescu — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 23, 2022

Україна – це Європа ???????? ???????? — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 23, 2022

Свою впевненість у перемозі України та Європи продемонстрував глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель

– Україна переможе. Європа переможе. Сьогодні починається довгий шлях, який ми пройдемо разом. Український народ належить до європейської родини. Майбутнє України за ЄС. Ми разом за мир, – написав він.

Ukraine will prevail. Europe will prevail. Today marks the beginning of a long journey that we will walk together. The Ukrainian people belong to the European family. Ukraine’s future is with the EU. We stand together for peace. My message with @DmytroKuleba. pic.twitter.com/1BrgBbD7vD — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 23, 2022

Глава Євроради Шарль Мішель зазначив, що це історичний день для України і надзвичайно важливий крок на шляху до ЄС.

Am căzut de acord. Consiliul European tocmai a decis să acorde statut de candidat ???????? şi ????????. Un moment istoric. Este un pas extrem de important pe drumul vostru către UE. Felicitări @ZelenskyyUa şi @sandumaiamd, precum şi popoarelor ???????? şi ???????? Viitorul nostru este împreună. pic.twitter.com/kvQHShKaPM — Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

– ЄС щойно надала Україні та Молдові статус кандидата! Історичний поворотний момент не лише для цих країн, а й для самого ЄС. Шанс позбутися ролі спостерігача, коли геополітичний потяг відправляється. Історичний шанс для кожного, – написав колишній МЗС Литви Лінас Антанас.

#EU just granted #Ukraine and #Moldova candidate status! Historic turning point not only for those countries but for the EU itself. Chance to get rid of the role of observer when geopolitical train is departing. Historic chance for everyone. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) June 23, 2022

– Україна отримала статус кандидата в ЄС. Це історичний день для Європи. Це великий момент для єдності Європи та захисту її фундаментальних цінностей. Боротьба за свободу триває! – написав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Ukraina uzyskała status kandydata do UE. To historyczny dzień dla Europy. To wielka chwila dla jedności Europy i obrony jej podstawowych wartości. Walka o wolność ???????? trwa! pic.twitter.com/U52nSEAOuD — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) June 23, 2022

– 27 разів Так! Вітаємо Україну та Молдову: Європейська Рада вітає дві нові країни-кандидати на вступ до ЄС. До доброї співпраці в європейській родині! – написав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

27 mal Ja! Herzliche Glückwünsche an die #Ukraine und #Moldawien: Der Europäische Rat begrüßt zwei neue Beitrittskandidaten zur EU. Auf gute Zusammenarbeit in der europäischen Familie! #EUCO — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 23, 2022

– На правильному боці історії! Вітаємо жителів України та Молдови. Сьогодні ми дали надію. За свободу, за демократію, за наше майбутнє, – прокоментувала статус кандидата України в ЄС президентка Європарламенту Роберта Мецола.

On the right side of history. Congratulations to the people of #Ukraine ???????? and #Moldova ????????. Today we gave hope. For freedom, for democracy, for our future. This is #Europe‘s moment. — Roberta Metsola (@EP_President) June 23, 2022

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що більшість українців затамували подих в очікуванні цього дня ще з 2014 року.

This is huge. A lot of folk in #Ukraine have been holding their breath for this step since 2014. https://t.co/75BQ4IUihM — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 23, 2022

– Історія створюється! Багато хто не вірив, що це може статися, але ми вірили. Лідери ЄС підтримали надання Україні статусу держави-кандидата, – йдеться в повідомленні Європейської народної партії.

History in the making! Many did not believe that this could happen, but we did. EU leaders backed the granting of candidate state status to Ukraine. ❗️???????????????? The @EPPGroup will support Ukraine to make its European choice a success! #StandWithUkraine #EUCO pic.twitter.com/ztJ1YZZMDg — EPP Group (@EPPGroup) June 23, 2022

– Минулого тижня в Києві ми взяли на себе зобов’язання: працювати над наданням Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Ми тут. Сьогодні ввечері ми відкриваємо новий етап для України, для Молдови, для Європи. Це історично, – написав президент Франції Еммануель Макрон.