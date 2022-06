Сьогодні, 23 червня, Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. На саміті у Брюсселі рішення офіційно підтримали 27 країн-членів Європейського Союзу.

На таку важливу для нашої держави подію вже відреагували світові лідери та політики. Зокрема, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що це рішення зміцнить ЄС проти російського імперіалізму.

Because it shows once again to the world that we are united and strong in the face of external threats.

And it strengthens the EU.

It strengthens Ukraine, Moldova and Georgia, in the face of Russian imperialism.

This decision strengthens us all.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич привітав українців та зазначив, що Україна – це Європа.

A truly historic day for #Europe , #Ukraine and #Moldova as European Council grants EU candidate status to Ukraine and Moldova. This is beginning of a journey, a lot of work lays ahead, eventually it will end with both nations as part of EU. Congrats, @DmytroKuleba @nicupopescu

Свою впевненість у перемозі України та Європи продемонстрував глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель

Ukraine will prevail. Europe will prevail.

Today marks the beginning of a long journey that we will walk together.

The Ukrainian people belong to the European family. Ukraine’s future is with the EU.

We stand together for peace.

My message with @DmytroKuleba.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 23, 2022