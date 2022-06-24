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Це рішення зміцнить всіх нас: світові лідери вітають Україну зі статусом кандидата в ЄС

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Україна-ЄС
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 23 червня, Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. На саміті у Брюсселі рішення офіційно підтримали 27 країн-членів Європейського Союзу.

На таку важливу для нашої держави подію вже відреагували світові лідери та політики. Зокрема, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що це рішення зміцнить ЄС проти російського імперіалізму.

– Це рішення зміцнює всіх нас. Воно зміцнює Україну, Молдову та Грузію проти російського імперіалізму. І це зміцнює ЄС. Тому що це ще раз показує світові, що ми єдині та сильні перед обличчям зовнішніх загроз, – написала вона.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич привітав українців та зазначив, що Україна – це Європа.

– Справді історичний день для Європи, України та Молдови, оскільки Європейська Рада надає Україні та Молдові статус кандидата в ЄС. Це початок шляху, попереду багато роботи, врешті-решт він закінчиться тим, що обидві країни стануть частиною ЄС. Вітаю! – написав він.

Свою впевненість у перемозі України та Європи продемонстрував глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель

– Україна переможе. Європа переможе. Сьогодні починається довгий шлях, який ми пройдемо разом. Український народ належить до європейської родини. Майбутнє України за ЄС. Ми разом за мир, – написав він.

Глава Євроради Шарль Мішель зазначив, що це історичний день для України і надзвичайно важливий крок на шляху до ЄС.

– ЄС щойно надала Україні та Молдові статус кандидата! Історичний поворотний момент не лише для цих країн, а й для самого ЄС. Шанс позбутися ролі спостерігача, коли геополітичний потяг відправляється. Історичний шанс для кожного, – написав колишній МЗС Литви Лінас Антанас.

– Україна отримала статус кандидата в ЄС. Це історичний день для Європи. Це великий момент для єдності Європи та захисту її фундаментальних цінностей. Боротьба за свободу триває! – написав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

– 27 разів Так! Вітаємо Україну та Молдову: Європейська Рада вітає дві нові країни-кандидати на вступ до ЄС. До доброї співпраці в європейській родині! – написав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

– На правильному боці історії! Вітаємо жителів України та Молдови. Сьогодні ми дали надію. За свободу, за демократію, за наше майбутнє, – прокоментувала статус кандидата України в ЄС президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що більшість українців затамували подих в очікуванні цього дня ще з 2014 року.

– Історія створюється! Багато хто не вірив, що це може статися, але ми вірили. Лідери ЄС підтримали надання Україні статусу держави-кандидата, – йдеться в повідомленні Європейської народної партії.

– Минулого тижня в Києві ми взяли на себе зобов’язання: працювати над наданням Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Ми тут. Сьогодні ввечері ми відкриваємо новий етап для України, для Молдови, для Європи. Це історично, – написав президент Франції Еммануель Макрон.

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