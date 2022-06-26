Червень, 26 в 17:12

Сполучені Штати Америки готові надати Україні новітнє озброєння. Однак необхідно вивести з фронту частину українських захисників, щоб вони навчилися правильно та ефективно використовувати зброю нового зразка.

Про це заявив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі. На його думку, Україні потрібно багато далекобійної зброї. За його словами, українці, зокрема, досі використовують радянські системи озброєнь.

– У найперші тижні війни був акцент, щоб Україна отримувала системи, на яких навчені військові. Колишнє радянське обладнання. У цьому, як і раніше, є необхідність, – переконаний речник Пентагону.

Кірбі зазначив, що США готові надати Україні інші західні або американські системи, однак для цього необхідно вивести з бойових дій частину українських військових, щоб навчити ЗСУ користуватися зброєю нового зразка. На його думку, це потрібно для ефективності та стабільної бойової готовності ЗСУ для боротьби з російською агресією.

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