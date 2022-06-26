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Україна тимчасово відмовиться від кроків на шляху до членства в НАТО

Юля Захарченко, редакторка стрічки
НАТО
Фото: Офіс президента

Україна тимчасово відмовиться від здійснення кроків на шляху до членства в НАТО. Про це заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю іноземним виданням.

На його думку, вступ в Північноатлантичний Альянс у короткостроковій перспективі неможливий, оскільки країни-члени НАТО відкинули прагнення України.

На саміті НАТО ухвалить нову версію керівного документа – стратегічної концепції. Попередня редакція зобов’язує Північноатлантичний альянс розвивати партнерство з Україною, проте у новій версії документи необхідно підтвердити це партнерство.

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Україна прагне, щоб згадки про країну-агресора Росію як про партнера вилучили зі стратегічної концепції. В останній версії йдеться, що НАТО вважає співпрацю між Альянсом і Росією “стратегічно важливим”.

– Недостатньо просто викреслити слово партнер. Ми очікуємо, що в стратегічній концепції НАТО будуть твердіші попередження російському агресору. Не соромтеся (це мій заклик до членів НАТО) під час формулювання положень Росії, – закликав Жовква.

Він переконаний, що повномасштабна війна в Україні має бути описана у стратегічній концепції. Якщо ж НАТО не розкриє реальну ситуацію в Європі та Україні, тоді цей документ буде неактуальним, вважає радник глави Офісу президента.

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Джерело: Financial Times
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