Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Британська розвідка: РФ ракетними ударами хоче завадити поставкам зброї для ЗСУ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Британська розвідка: РФ ракетними ударами хоче завадити поставкам зброї для ЗСУ
Фото: Depositphotos

Росія з великою ймовірністю продовжить завдавати ракетних ударів по Україні, щоб перешкодити постачанням західного озброєння для українських військових. Про це йдеться в останньому звіті розвідки Великої Британії.

Британські розвідники кажуть, що 27 червня російські військові, можливо, хотіли поцілити в інфраструктурний об’єкт у Кременчуці Полтавської області, але через дефіцит сучасної високоточної зброї та непрофесійність коригувальників агресори влучили у торговий центр, що призвело до масових жертв серед мирного населення.

Вони нагадали, що неточність ударів РФ на великі відстані раніше вже призводила до великих жертв, як, наприклад, на залізничному вокзалі у Краматорську 9 квітня, де загинула 61 людина.

Зараз дивляться

Водночас, на їхню думку, вище військове командування РФ у надалі вважатиме прийнятним високий рівень побічної шкоди, коли відчуватиме військову необхідність для удару по цілі.

За даними британської розвідки, російська армія поступово просувається і оточують Лисичанськ. Кажуть, що з 25 червня просунулись на 2 км біля місцевого НПЗ.

 

Повномасштабна війна в Україні триває вже 126-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка