Британська розвідка: РФ ракетними ударами хоче завадити поставкам зброї для ЗСУ

Росія з великою ймовірністю продовжить завдавати ракетних ударів по Україні, щоб перешкодити постачанням західного озброєння для українських військових. Про це йдеться в останньому звіті розвідки Великої Британії.

Британські розвідники кажуть, що 27 червня російські військові, можливо, хотіли поцілити в інфраструктурний об’єкт у Кременчуці Полтавської області, але через дефіцит сучасної високоточної зброї та непрофесійність коригувальників агресори влучили у торговий центр, що призвело до масових жертв серед мирного населення.

Вони нагадали, що неточність ударів РФ на великі відстані раніше вже призводила до великих жертв, як, наприклад, на залізничному вокзалі у Краматорську 9 квітня, де загинула 61 людина.

Водночас, на їхню думку, вище військове командування РФ у надалі вважатиме прийнятним високий рівень побічної шкоди, коли відчуватиме військову необхідність для удару по цілі.

За даними британської розвідки, російська армія поступово просувається і оточують Лисичанськ. Кажуть, що з 25 червня просунулись на 2 км біля місцевого НПЗ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 29 June 2022

