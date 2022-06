Червень, 29 в 2:17

Шість країн-членів Ради безпеки ООН закликали вивести російські війська з території України.

Спільна заява була опублікована на сайті постійного представництва США при ООН після термінового засідання Ради безпеки після ракетного удару по цивільному населенню в Кременчуці.

– Ми, члени Ради Безпеки, а саме Франція, Ірландія, Норвегія, Великобританія, Сполучені Штати та Албанія, до яких приєдналася Україна, знову заявляємо про нашу повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми рішуче засуджуємо активізацію російських ракетних ударів територією України, спрямованих на житлові райони та цивільну інфраструктуру, у період 25-27 червня 2022 року, – йдеться у повідомленні.

Країни-підписанти “найрішучішим чином” засудили вбивство цивільних осіб внаслідок останніх ракетних ударів по містах України, зокрема, удару по багатолюдному торговому центру у Кременчуці.

– Цей удар був кричущою атакою на громадянську інфраструктуру та громадянське населення. Ми висловлюємо глибоке співчуття та співчуття сім’ям загиблих та солідарні з українським народом, – йдеться у заяві.

Вони також висловили глибоке занепокоєння великою кількістю жертв серед цивільного населення і погіршенням гуманітарної ситуації у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

Країни також засудили всі порушення міжнародного гуманітарного права і знову закликали сторони у збройному конфлікті суворо дотримуватися Женевської конвенції 1949 року та Додаткового протоколу I до неї 1977 року, залежно від обставин.

– Ми наголошуємо на необхідності проведення об’єктивного, професійного та незалежного розслідування, притягнення до відповідальності тих, хто порушує міжнародне гуманітарне право, та притягнення до суду осіб, які вчинили військові злочини. У цьому зв’язку ми повністю підтримуємо розслідування МКС, Генеральної прокуратури України та інших міжнародних розслідувань, що проводиться. Ми закликаємо всі держави повною мірою співпрацювати із зусиллями щодо забезпечення відповідальності, – йдеться у заяві.

Шість країн-членів РБ ООН вимагали “негайного припинення воєнних дій Російської Федерації проти України, всіх нападів на цивільне населення та громадянську інфраструктуру, а також повного та негайного виведення російських сил та військової техніки з міжнародно визнаних кордонів та територіальних вод України”.

Вони також нагадали про зобов’язання всіх держав-членів відповідно до статуту ООН та міжнародного права вирішувати свої міжнародні суперечки мирними засобами.

Нагадаємо, ввечері 28 червня президент Володимир Зеленський виступив із закликом до членів Радбезу ООН позбавити Росію повноважень у Генасамблеї ООН та самій Раді безпеки.

Джерело: US mission to the UN