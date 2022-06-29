Червень, 28 в 22:44

Росію має позбавити права голосу у Генеральній асамблеї ООН.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час засідання Ради безпеки ООН 28 червня.

– Хоча Росія порушує основоположні принципи ООН та принципи юридичного порядку, вона, як і раніше, не покликана до відповіді на глобальному рівні. Вона, як і раніше, присутня в установах ООН і користується привілеями місця постійного члена Ради безпеки ООН, який Росія займає виключно через короткозорість політиків наприкінці холодної війни. Росія не має права брати участь в обговоренні та голосуванні з питань війни в Україні, яка є неспровокованою і носить колоніальний характер. Я закликаю вас позбавити делегацію держави-терориста повноважень у Генасамблеї ООН. Це потрібно, це справедливо. Росія не має права залишатися у Раді безпеки ООН, – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що це єдине логічне рішення щодо статуту ООН, щоб статут дотримувався всіма членами Організації.

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Президент зазначив, що ООН має закликати до відповіді держави-терористів.

– Сьома глава статуту передбачає створення міжнародного трибуналу для розслідування дій російських окупантів на українській землі. Геноцид неодноразово проявлявся, ви всі бачили, що російські окупанти зробили у Бучі. Кожен із вас може отримати інформацію про те, скільки масових поховань було виявлено лише в Маріуполі, після того, як російська армія знищила місто до тла… Це геноцид, як геноцид у Руанді, – сказав президент.

Він нагадав присутнім, що міжнародний трибунал з геноциду в Руанді був скликаний лише через шість місяців після геноциду, коли повномасштабна війна в Україні триває вже чотири місяці, а з початку вторгнення РФ в Україну та анексії Криму минуло вже понад 8 років.

– Ми повинні діяти невідкладно, щоби зупинити вбивства дітей, вбивства всіх. Ми маємо закликати Росію до відповіді за тероризм. Інакше вона продовжить свої терористичні дії в інших державах, країнах Балтії, Молдові, Казахстані. Багато країн уже отримали погрози з боку російських посадових осіб та з боку російських пропагандистів, – сказав президент Зеленський.

Раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця наголосив на неприпустимості компромісів з агресором за рахунок інтересів України.

Джерело: UN Web TV