Червень, 30 в 17:02

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни-члени НАТО цілковито підтримують Україну, а також посилять економічну, військову і гуманітарну допомогу нашій державі.

Про це президент Франції заявив після завершення саміту НАТО у Мадриді.

За його словами, Росія у кожному разі не має перемогти, інакше безпека Європи опиниться під загрозою.

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Він наголосив, що ціну війні знають українці, які відчувають це на своїй плоті.

– У НАТО ми одноголосно вирішили, як і кілька днів тому на Європейській раді, а потім у G7, посилити нашу економічну, гуманітарну та військову підтримку України. Союзники виконують свої зобов’язання, – наголосив Макрон.

À l’OTAN, nous avons décidé unanimement, comme nous l’avons fait également il y a quelques jours au Conseil européen puis au G7, de renforcer notre soutien économique, humanitaire et militaire à l’Ukraine. Les alliés sont au rendez-vous de leurs responsabilités. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 30, 2022

Також президент Франції повідомив, що країна дуже швидко передасть для ЗСУ ще шість гармат CAESAR і значну кількість бронетехніки.

Крім того, у повідомленні Єлисейського палацу зазначається, що для забезпечення безпеки Європи від загрози, яку нині представляє Росія, союзники по НАТО, зокрема і Франція, посилюють оборону на східному фланзі.

Pour assurer la sécurité de nos alliés et partenaires européens contre la menace que la Russie constitue désormais, les alliés de l’OTAN, dont la France, renforcent la posture de dissuasion et de défense sur le flanc oriental. pic.twitter.com/pJKytkGtwk — Élysée (@Elysee) June 30, 2022

Нагадаємо, що САУ CAESAR – 155-мм самохідна артилерійська установка, розроблена і вироблена французькою фірмою Nexter. САУ призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, для забезпечення проходів по мінних полях і польових загородженнях.

Раніше повідомлялося, що за чотири дні до початку повномасштабної війни, 20 лютого 2022 року, президенти Франції та РФ Еммануель Макрон та Володимир Путін провели телефонну розмову. Розшифровку розмови опублікували французькі журналісти.