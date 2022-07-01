ЄС працює над забороною золота з Росії у сьомому пакеті санкцій – Bloomberg

Липень, 01 в 15:53

Європейський Союз працює над новими санкціями, які заборонять імпорт російського золота. Раніше відповідне рішення ухвалили лідери країн G7.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників, наближених до процесу.

Росія є другою за величиною золотодобувною країною у світі, а її експорт золота оцінювався в 12,6 млрд фунтів стерлінгів у 2021 році.

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Коли Велика Британія, США, Японія та Канада оприлюднили свої плани заборонити імпорт золота з Росії на початку цього тижня, Лондон заявив, що цей захід матиме “великий вплив” на здатність Володимира Путіна фінансувати свої збройні сили та спроби олігархів уникнути наслідків фінансових санкцій, купуючи золоті злитки.

Однак галузеві аналітики висловлюють менший ентузіазм, описуючи заборону як швидше символічну, оскільки раніше накладені на Росію санкції вже фактично закрили ринки Європи та США для РФ. І, навіть, потоки до традиційних торгових центрів у Лондоні та Цюріху здебільшого припинилися через “самосанкціонування” галузі.

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Агенство Bloomberg зазначає, що підготовка до нового пакету санкцій наразі триває. Новий пакет також охоплюватиме виправлення раніше схвалених заходів, які можуть включати зміни правил щодо транзиту санкційних товарів до Калінінграда.

28 червня Мінфін США ввів санкції щодо 70 організацій, багато з яких мають вирішальне значення для оборонної промисловості Російської Федерації. Ці санкції, як зазначають у Мінфіні, завдають удару по здатності РФ розробляти та розгортати зброю та технології, які використовуються Путіним для жорстокої війни проти України.

Крім того, Управління контролю за іноземними активами США заборонило ввезення російського золота до Сполучених Штатів.