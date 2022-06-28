Червень, 28 в 18:06

Мінфін США ввів санкції щодо 70 організацій, багато з яких мають вирішальне значення для оборонної промисловості Російської Федерації.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

У список санкцій потрапила і державна корпорація Ростех, яка відіграє найважливішу роль оборонної, промислової, технологічної та виробничої бази Росії.

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Ці санкції, як зазначають у Мінфіні, завдають удару по здатності Росії розробляти та розгортати зброю та технології, які використовуються президентом Володимиром Путіним для жорстокої війни проти України.

– Ми ще раз підтверджуємо нашу готовність працювати разом із нашими партнерами та союзниками над запровадженням додаткових жорстких санкцій у відповідь на війну Росії проти України, – заявила міністр фінансів Джанет Єллен.

За її словами, рішення лідерів G7 цього тижня ще більше обмежили доступ Російської Федерації до технологій, які мають вирішальне значення для її збройних сил.

– Санкції, націлені на російську оборонну промисловість, знизять можливості Путіна і ще більше ускладнять його війну проти України, – наголосила Джанет Єллен.

Сьогоднішні санкції були прийняті спільно з Держдепартаментом США, який запроваджує санкції ще щодо 45 юридичних та 29 фізичних осіб.

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Держдеп також запроваджує візові обмеження щодо посадових осіб, які загрожували чи порушували суверенітет, територіальну цілісність чи політичну незалежність України. Ті самі заходи щодо більш як 500 військовослужбовців РФ і посадових осіб Російської Федерації, причетних до придушення інакодумства.

Крім того, Управління контролю за іноземними активами США заборонило ввезення російського золота до Сполучених Штатів.

Аерокосмічний сектор Росії

Сьогоднішні санкції щодо дочірньої компанії Ростеха ПАТ Об’єднана авіабудівна корпорація (ОАК) послаблять спроможність РФ продовжувати повітряні атаки на Україну. ОАК та її дочірні та афілійовані особи мають вирішальне значення для здатності армії РФ закуповувати, обслуговувати та замінювати літаки та пов’язану з ними техніку.

Санкції запроваджено проти ПАТ Туполєв. Його бомбардувальники використовують Росію проти цілей в Україні. ПАТ Туполєв також знаходиться під санкціями Канади, Нової Зеландії та Швейцарії.

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Введено санкції проти АТ Іркут, ще одне дочірнє підприємство ОАК, яке виробляє винищувачі для ЗС РФ. Іркут також знаходиться під санкціями Канади, Нової Зеландії та Швейцарії.

Крім того, до списку санкцій включені дочірні компанії Іркута.

ПАТ Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс, дочірня компанія ОАК, виробляє різні літаки, зокрема літак далекого радіолокаційного виявлення А-50Е. ПАТ внесено до списку санкцій США та Канади.

Також у санкційному списку значаться науково-дослідні інститути РФ, конструкторські бюро, заводи, що виготовляють прилади та устаткування.

Крім того, під обмежувальні заходи потрапила холдингова компанія Ростеха – Швабе, яка займається розробкою та серійним виробництвом оптичних та лазерних систем та комплексів.

Санкції введено проти компанії КАМАЗ, найбільшого російського виробника вантажівок, одного з 20 найбільших у світі виробників великовантажних автомобілів та постачальника бронетехніки для російських збройних сил.