Британiя анонсувала нові економічні, торговельні та транспортні санкції проти Білорусі

Липень, 04 в 18:26

Велика Британія анонсувала нові санкції проти Білорусі через те, що режим самопроголошеного президента цієї країни Олександра Лукашенка підтримує Росію у повномасштабному вторгненні в Україну.

Пресслужба уряду Британії повідомила, що нові економічні, торговельні та транспортні санкції проти Білорусі будуть запроваджені завтра, 5 липня.

Пакет охоплює заборону на імпорт та експорт товарів на суму близько 60 млн фунтів стерлінгів ($72,7 млн).

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Це включає:

заборону на експорт товарів нафтопереробної промисловості;

заборону на експорт передових компонентів передових технологій;

заборону на експорт предметів розкоші, включно з британськими творами мистецтва та дизайнерськими сумками;

заборону на імпорт білоруського чавуну та сталі.

Уряд Великої Британії також обмежує доступ Білорусі до британського сектора фінансових послуг світового класу – забороняє більшій кількості білоруських компаній випускати боргові зобов’язання та цінні папери в Лондоні.

Білоруський режим активно сприяє повномасштабному вторгненню армії Путіна в Україну. Білорусь дозволяє Росії використовувати свою територію для запуску ракет. Лукашенко також відкрито підтримав наратив Кремля, стверджуючи, що Київ нібито “провокує Росію”, щоб виправдати криваве вторгнення Путіна.

Напередодні Лукашенко заявив, що участь Мінська у російській війні в Україні “була визначена” ним “давно”. За його словами, у союзі Білорусі та Росії вже давно створена єдина армія. Він запевнив, що білоруси залишатимуться на боці Росії, яку білоруський диктатор називає “братньою”.

Джерело: Уряд Великої Британії