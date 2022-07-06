Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки – Шольц
Німеччина готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки. Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц під час урядового опитування в Бундестазі.
За його словами, деталі гарантій Німеччини наразі обговорюються з іншими державами та Україною.
Шольц зазначив, що ці гарантії “не можуть бути тими, що відповідають статті 5 договору НАТО”.
— Скоріше, вони повинні бути пристосовані до конкретної ситуації, – сказав Шольц.
Канцлер не надав конкретики. Він лише пояснив, що завжди можна застосувати “високоефективні санкції”, запроваджені проти Росії ЄС, США та іншими західними країнами після вторгнення в Україну.
У статті 5 Альянсу йдеться, що всі країни НАТО підтримають іншого члена військового альянсу, якщо на нього нападуть.
Раніше Шольц вже повідомляв, що Німеччина обговорює з союзниками гарантії безпеки для України після завершення війни. Він наголошував, що вони відрізнятимуться від наданих для країн-членів НАТО.
Джерело: Süddeutsche Zeitung