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Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки – Шольц

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Німеччина готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки. Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц під час урядового опитування в Бундестазі.

За його словами, деталі гарантій Німеччини наразі обговорюються з іншими державами та Україною.

Шольц зазначив, що ці гарантії “не можуть бути тими, що відповідають статті 5 договору НАТО”.

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— Скоріше, вони повинні бути пристосовані до конкретної ситуації, – сказав Шольц.

Канцлер не надав конкретики. Він лише пояснив, що завжди можна застосувати “високоефективні санкції”, запроваджені проти Росії ЄС, США та іншими західними країнами після вторгнення в Україну.

У статті 5 Альянсу йдеться, що всі країни НАТО підтримають іншого члена військового альянсу, якщо на нього нападуть.

Раніше Шольц вже повідомляв, що Німеччина обговорює з союзниками гарантії безпеки для України після завершення війни. Він наголошував, що вони відрізнятимуться від наданих для країн-членів НАТО.

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Джерело: Süddeutsche Zeitung

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