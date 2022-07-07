Липень, 07 в 16:04

Чинний міністр оборони Великої Британії Бен Воллес став одним з фаворитів серед членів Консервативної партії на роль наступного британського прем’єр-міністра, на думку іноземних видань. Факти ICTV розповідають біографію та подробиці життя можливого нового глави уряду Британії.

До 2005 року Бен Воллес перебував на військовій службі, мав звання капітана. Вже у 2005 році він виграв вибори, ставши членом британського парламенту. З 2010 року став депутатом Палати громад, а потім молодшим міністром безпеки.

У 2015 році був призначений заступником міністра у справах Північної Ірландії. Після референдуму про вихід Британії з ЄС був призначений заступником міністра внутрішніх справ. У 2017 йому додали кураторство сфери економічних злочинів. З 2019 року Воллес обіймає посаду британського міністра оборони.

Зараз дивляться

Ставлення до Росії

Бен Воллес рішуче засуджує повномасштабне вторгнення Росії в Україну, однак невідомо, чи надаватиме він таку ж підтримку нашій країні, як Борис Джонсон. У своєму виступі на 9 травня він заявив, що президент РФ Володимир Путін, його найближче оточення та російські генерали відображають фашизм і тиранію 70-річної давності, здійснюючи помилки тоталітарних режимів минулого століття.

На його думку, Путін розірвав на шматки Росію та майбутнє країни-агресора. Він переконаний, що російські військові мають понести покарання за напади на мирних жителів, вбивства українців, випадки сексуального насильства над жінками і дітьми, а також інші варварські злочини.