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Ніхто в світі не може почувати себе в безпеці через агресію РФ – Боррель

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Жозеп Боррель
Фото: Depositphotos

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що масштабна воєнна агресія Росії проти України призводить до фрагментації світового порядку та ставить під загрозу глобальне економічне відновлення.

Про це Боррель сказав на відкритті наради міністрів закордонних справ G20.

Він вкотре зауважив, що агресія Росії є грубим порушенням міжнародного права, і це не просто війна, а міжнародний конфлікт надзвичайної серйозності.

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– Перед обличчям такої агресії ніхто не може залишатися нейтральним. Ніхто не може почувати себе в безпеці у світі, де незаконне застосування сили є нормальним чи терпимим, – сказав Жозеп Боррель.

Глава європейської дипломатії наголосив, що ніхто не може жити безпечно у світі, де толерується незаконне застосування сили.

Раніше Жозеп Боррель заявив, що санкційний тиск на РФ навряд чи змусить Володимира Путіна зараз змінити агресивні плани щодо України, проте санкції дуже сильно замикають його в лещата.

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