Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що масштабна воєнна агресія Росії проти України призводить до фрагментації світового порядку та ставить під загрозу глобальне економічне відновлення.

Про це Боррель сказав на відкритті наради міністрів закордонних справ G20.

Він вкотре зауважив, що агресія Росії є грубим порушенням міжнародного права, і це не просто війна, а міжнародний конфлікт надзвичайної серйозності.

Глава європейської дипломатії наголосив, що ніхто не може жити безпечно у світі, де толерується незаконне застосування сили.

Today’s @g20org Foreign Minister’s Meeting takes place in a particular grave context following Russia’s appalling war against Ukraine.

In first session, I underlined that the multilateral system is under pressure like never before, at a time when we need it most. (1/3) pic.twitter.com/TMjEovsa8Z

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 8, 2022