Липень, 08 в 13:35

Держсекретар Ентоні Блінкен закликав Росію перестати блокувати експорт українського зерна на тлі зростання світових цін на продовольство під час закритої зустрічі в п’ятницю з дипломатами країн G20 на Балі.

Газета The Washington Post пише, що це перший випадок, коли високопоставлені дипломати США та РФ були в одній кімнаті з часу повномасштабного російського вторгнення в Україну.

— Нашим російським колегам: Україна – не ваша країна. Її зерно не ваше зерно. Чому ви блокуєте порти? Ви повинні перестати це робити, – передав слова Блінкена західний дипломат на умовах анонімності.

Україна, яка є четвертим за величиною експортером зерна в світі, різко скоротила експорт через бойові дії та заблоковані порти уздовж південного узбережжя.

Зараз дивляться

Наразі в українських портах заблоковані 22 млн тонн збіжжя.

Блінкен також зневажливо оцінив вклад Москви у Всесвітню продовольчу програму, зазначивши, що вона надавала лише п’яту частину від 1% пожертвувань організації.

Газета зазначає, що глави російського МЗС Сергія Лаврова не було в залі під час виступу Блінкена. Він пішов з обох пленарних засідань, щойно його західні колеги почали виступати. Однак зазначається, що Лавров звинуватив присутніх західних дипломатів у “скаженій русофобії”.