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США нададуть Україні майже $368 млн гуманітарної допомоги – Блінкен

Юлія Соколова, редакторка стрічки
США
Фото: Depositphotos

Сполучені Штати Америки нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу на загальну суму в майже $368 млн.

Як поінформував у своєму офіційному Twitter-акаунті держсекретар США Ентоні Блінкен, кошти будуть спрямовані для підтримки громадян всередині України, а також біженців, котрі вимушено виїхали за кордон через повномасштабну війну.

– Наша прихильність народу України непохитна. Сполучені Штати надають додаткову гуманітарну допомогу майже на $368 млн для підтримки людей всередині України та біженців, змушених залишити свою країну в пошуках безпеки в розпал жорстокої війни, яку веде Росія, – наголосив він.

Згідно з повідомленням на сайті Державного департаменту США, майже $288 млн Україна отримає через Держдеп, а понад $80 млн – через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Це додаткове фінансування спрямують на забезпечення українців продуктами харчування, безпечною питною водою, грошовою допомогою, захистом, доступним притулком, екстреною медичною допомогою тощо. Крім того, йдеться про координацію з гуманітарними організаціями.

– На сьогодні понад 11 млн людей — понад чверть населення України — були змушені залишити свої будинки через невиправдану війну Росії, а 15,7 млн людей потребують допомоги, – зазначається в повідомленні Держдепартаменту.

У відомстві уточнили, що з початку повномасштабної війни США надали Україні гуманітарну допомогу на суму понад $1,28 млрд.

На виділення додаткового фінансування вже відреагували в Офісі президента України.

– Держдеп США оголосив про виділення майже $368 млн додаткової гуманітарної допомоги для народу України. Дякую нашим союзникам, ми обговорювали важливість цього кроку. Ми обираємо робити, а не говорити. Рухаємося до перемоги, – наголосив керівник ОПУ Андрій Єрмак.

Варто зазначити, що напередодні США оголосили про новий пакет військової допомоги для України в розмірі близько $400 млн. До нього входять високоточні ракетні артилерійські системи HIMARS та боєприпаси.

Джерело: Держдепартамент США, Ентоні Блінкен, Андрій Єрмак

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