Сполучені Штати Америки нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу на загальну суму в майже $368 млн.

Як поінформував у своєму офіційному Twitter-акаунті держсекретар США Ентоні Блінкен, кошти будуть спрямовані для підтримки громадян всередині України, а також біженців, котрі вимушено виїхали за кордон через повномасштабну війну.

Our commitment to the people of Ukraine is resolute. The United States is providing nearly $368 million in additional humanitarian aid to support people inside Ukraine and refugees forced to flee their country to seek safety in the midst of Russia’s brutal war.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 9, 2022