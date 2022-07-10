Воєнні злочини РФ в Україні нагадують геноцид у Сребрениці – Єврокомісія
Російські військові злочини в Україні нагадали світу про геноцид у Сребрениці (Боснія і Герцеговина).
Про це йдеться у спільній заяві віцепрезидента Єврокомісії Жозепа Борреля та єврокомісара Олівера Варгеї у зв’язку з 27-ю річницею геноциду у Сребрениці, де були умисно знищені тисячі чоловіків.
У заяві йдеться, що Європа продовжує вшановувати пам’ять всіх жертв геноциду в Сребрениці.
— Але і сьогодні ми не можемо сприймати мир як щось само собою зрозуміле. Невиправдана і неспровокована агресія Росії проти України повернула на наш континент жорстоку війну.
Масові вбивства і воєнні злочини, які ми спостерігаємо в Україні, викликають яскраві спогади у тих, хто був свідком війни на Західних Балканах в 1990-х роках, – зазначили в Єврокомісії.
У заяві наголошується, що Європа не забула про свою відповідальність, оскільки не змогла запобігти розправі над боснійськими мусульманами.
Геноцид у Сребрениці
Різанина в Сребрениці стала однією з трагедій Югославської війни 1990-х. Після оголошення у 1993 році Радбезом ООН Сребницького анклаву зоною безпеки, його в 1995 році захопила армія боснійських сербів.
Міжнародний трибунал встановив, що солдати армії Сербії вбили від 7 до 8 тис. боснійських мусульман. У 2003 році Сербія офіційно визнала відповідальність за геноцид.
Командувача військами Ратко Младича засудили до довічного ув’язнення. А командирів боснійських сербів судили за причетність до геноциду.
Тезу про геноцид у Сребрениці останнім часом використовувала російська пропаганда, намагаючись виправдати військову підтримку окупаційних сил на Донбасі. Причому сама Москва раніше виступала проти визнання різанини в Сребрениці геноцидом.
Очільник Міноборони Олексій Резніков відкидав такі заяви, оскільки до вторгнення Росії на підконтрольному Донбасі не було навіть натяків на кровопролиття.