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У Пентагоні назвали дату зустрічі союзників у форматі Рамштайн-4

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Зустріч на авіабазі Рамштайн
Фото: Getty Images

Наступна зустріч контактної групи з оборони України, відома, як формат Рамштайн, відбудеться 20 липня. Вона проходитиме в режимі онлайн.

Про це повідомили на сайті Пентагону у звіті про телефонну розмову міністрів оборони США та України Ллойда Остіна та Олексія Резнікова.

Вони обговорили безпекову допомогу США Україні на підтримку боротьби за захист своєї демократії, зокрема новий пакет на $400 млн, оголошений 8 липня. Резніков надав оновлену інформацію про ситуацію на фронті.

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– Міністр Остін і міністр Резніков також обговорили порядок денний наступної зустрічі контактної групи з питань оборони України (UDCG), яка відбудеться віртуально 20 липня, і обмінялися думками щодо майбутньої допомоги США та Альянсу Україні через формат UDCG, – зазначила пресслужба Пентагону.

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Зазначимо, що перша зустріч Рамштайн відбулася 26 квітня на авіабазі ВПС США Рамштайн у Німеччині за участі 40 країн. За її підсумками було визначено контури колективної підтримки оборонних потреб української армії, що бореться проти російських окупантів.

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