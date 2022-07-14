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Білл Гейтс оголосив про намір віддати майже весь свій статок на благодійність

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Білл Гейтс оголосив про намір віддати майже весь свій статок на благодійність
Фото: Depositphotos

Американський бізнесмен та засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс пожертвує до свого благодійного фонду майже весь свій статок.

– Великі глобальні невдачі, що сталися за останні декілька років, збентежили багатьох людей і змусили їх задуматися над тим, чи світ продовжуватиме погіршуватися. Пандемія та вторгнення в Україну — лише два приклади. Ці невдачі завдають значних страждань, – вважає американський бізнесмен.

На його думку, потрібно робити більше для охорони здоров’я, ґендерної рівності, сільського господарства, фінансової доступності та освіти у найкоротші терміни.

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Фонд має намір збільшити річний бюджет на 50%, як було у допандемічні часи (майже з $6 млрд до $9 млрд до 2026 року).

Основними цілями фонду є глобальне покращення охорони здоров’я, зменшення бідності, розширення освітніх можливостей та доступу до інформаційних технологій.

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