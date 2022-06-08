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Притула про волонтерство та військових на фронті: потрібні авто, дрони та засоби зв’язку

Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова»

Український телеведучий Сергій Притула розповів про своє волонтерство та поїздки до гарячих точок України.

– Останній раз я з’являвся на знімальному майданчику минулого року – не пригадаю точну дату. Не працюю на ТБ чи радіо, а займаюся нашим волонтерським фондом. Наразі ми запустили ще один аукціон – виставили на продаж 10 робіт сучасних українських художників. Це різні роботи, але вони об’єднані тематикою боротьби України за свободу та незалежність. Зараз ми просимо колекціонерів та бізнес звернути увагу на ці картини та допомогти зібрати $1 млн для закупівлі 50 комплексів БПЛА Валькірія, – розповів Притула.

Шоумен також поділився, чого найбільше потребують військові на фронті, і чим можуть допомогти волонтери.

– У шоломах та бронежилетах потреба практично закрита, але до нас зараз приходить партія 2 тис. бронежилетів та 1,5 тис. шоломів. Далі ми це вже не закуповуватимемо, оскільки Міноборони з попитом справляється. Кілька днів тому об’їздив напрямки Покровськ, Бахмут, Краматорськ та Запорізьку область. Головні розхідники – це транспорт, дрони, і гарний зв’язок. Навіть якщо біля автомобіля вибух – корпус та колеса посіче, а відремонтувати не завжди виходить. На деякі ділянки біля гарячих точок нас не пускають – живий волонтер кращий за мертвого волонтера. Але в деяких ділянках доїжджаємо до фронту, щоб зрозуміти, чого конкретно потребують наші захисники, – додав Сергій.

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