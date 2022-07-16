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Росія не зможе продати крадене українське зерно: Кулеба поговорив з очільником МЗС Ірану

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Російська Федерація не має отримувати військову допомогу від інших країн. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з очільником МЗС Ірану Хосейном Аміром Абдоллахяном.

– У нашій телефонній розмові очільник МЗС Ірану висловив співчуття жертвам російського удару по Вінниці. Я наголосив на позиції України: Росія ні від кого не повинна отримувати жодної військової допомоги. Він запевнив мене, що Росія не зможе продати Ірану вкрадене українське зерно, – повідомив міністр.

Напередодні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван звинуватив Іран у начебто намірах передати Росії сотні бойових безпілотних літальних апаратів.

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Проте в уряді Ірану спростували звинувачення, висловивши впевненість, що Тегеран виступає проти подальшої ескалації повномасштабної війни в Україні.

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