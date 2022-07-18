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РФ вже ненадійний постачальник: ЄС вдвічі збільшить імпорт газу з Азербайджану

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
ЄС, Азербайджан

Європейський Союз підписав угоду про подвоєння імпорту природного газу з Азербайджану.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Сьогоднішньою угодою ми зобов’язуємося розширити Південний газовий коридор, подвоїти постачання газу з Азербайджану до ЄС. Це гарна новина для наших поставок газу цієї зими і надалі, – зазначила вона.

За словами очільниці Європейської комісії, постачання російського газу до Європи не є надійним, тому ЄС вирішив звернутись до більш надійних постачальників, одним із яких вважають Азербайджан.

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– Азербайджан має величезний потенціал у відновлюваній енергетиці. Сьогодні ми закладаємо основу для нового партнерства в цій сфері. І ми зобов’язуємося зменшити викиди метану через увесь ланцюг постачання газу, – додала вона.

Згідно з угодою, пропускна здатність Південного газотранспортного коридору (мережі трубопроводів, що з’єднує Каспійське море з Європою) має збільшитись із 8,1 млрд кубометрів газу до 12 млрд. Очікується, що за декілька років вона зросте до 20 млрд кубометрів.

Нагадаємо, з 11 до 21 липня РФ припинила постачання газу в Європу Північним потоком. Основна причина – планові ремонтні роботи.

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Фото: Ursula von der Leyen

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