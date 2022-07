Європейський Союз підписав угоду про подвоєння імпорту природного газу з Азербайджану.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За словами очільниці Європейської комісії, постачання російського газу до Європи не є надійним, тому ЄС вирішив звернутись до більш надійних постачальників, одним із яких вважають Азербайджан.

Azerbaijan has a tremendous potential in renewable energy.

Today we are laying the ground for a new partnership in this area.

And we commit to reducing methane emissions through the entire gas supply chain. https://t.co/DQtFG7GFbu

