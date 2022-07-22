Липень, 22 в 14:33

Бюро реінтеграції Молдови відреагувало на бажання “влади” невизнаного Придністровʼя домогтися незалежності, а в майбутньому приєднатися до складу РФ.

– Усі міжнародні партнери та конституційна влада рішуче підтримують формулу мирного врегулювання придністровського конфлікту, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність Молдови у межах її міжнародно визнаних кордонів, – заявили в бюро.

Також там наголосили, що реінтеграція країни є основною метою переговорів про врегулювання придністровського конфлікту.

Нагадаємо, що так званий очільник тамтешнього МЗС Віталій Ігнатьєв заявив, що у Тирасполя є наміри домагатися незалежності, а далі — приєднатися до Росії.

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За його словами, вектор Придністровʼя протягом усіх років існування регіону “залишається незмінним”.

Водночас прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російському пропагандистському ЗМІ заявив, що йому нічого не відомо про нові наміри Росії приєднувати невизнану республіку.

Крім того, МЗС Молдови підтвердило, що не дозволило в’їзд на територію країни військовим РФ з так званої оперативної групи (ОГРВ), що базується в Придністров’ї.

Джерело: NewsMaker