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Ракетний удар по порту Одеси підриває довіру до зобов’язань Росії – Блінкен

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Ентоні Блінкен

Ракетний удар по Одеському морському порту підриває довіру до зобов’язань, які взяла на себе Російська Федерація.

Про це у своєму Twitter-акаунті написав держсекретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, США рішуче засуджують ракетний удар Росії по Одеському порту.

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– Це підриває зусилля з доставлення їжі до голодних і підриває довіру до зобов’язань Росії щодо дозволу українського експорту, – написав держсекретар.

Нагадаємо, що вранці 23 липня ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу Калібр.

Дві російські ракети вдалося збити силам ППО, ще дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту. Там сталася пожежа.

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Посол США в Україні Бріджит Брінк вважає, що ворожий ракетний удар по морському порту Одеси свідчить про те, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Вона наголосила, що Росія завдала удару по порту менше ніж через 24 години після підписання угоди про експорт українського зерна Чорним морем.

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