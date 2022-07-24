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Ракетний удар по Одеському морському порту підриває довіру до зобов’язань, які взяла на себе Російська Федерація.

Про це у своєму Twitter-акаунті написав держсекретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, США рішуче засуджують ракетний удар Росії по Одеському порту.

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– Це підриває зусилля з доставлення їжі до голодних і підриває довіру до зобов’язань Росії щодо дозволу українського експорту, – написав держсекретар.

The United States strongly condemns Russia’s attack on the port of Odesa today. It undermines the effort to bring food to the hungry and the credibility of Russia’s commitments to the deal finalized yesterday to allow Ukrainian exports. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 23, 2022

Нагадаємо, що вранці 23 липня ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу Калібр.

Дві російські ракети вдалося збити силам ППО, ще дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту. Там сталася пожежа.

Посол США в Україні Бріджит Брінк вважає, що ворожий ракетний удар по морському порту Одеси свідчить про те, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Вона наголосила, що Росія завдала удару по порту менше ніж через 24 години після підписання угоди про експорт українського зерна Чорним морем.