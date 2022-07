Ракетний удар по Одеському морському порту підриває довіру до зобов’язань, які взяла на себе Російська Федерація.

Про це у своєму Twitter-акаунті написав держсекретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, США рішуче засуджують ракетний удар Росії по Одеському порту.

The United States strongly condemns Russia’s attack on the port of Odesa today. It undermines the effort to bring food to the hungry and the credibility of Russia’s commitments to the deal finalized yesterday to allow Ukrainian exports.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 23, 2022