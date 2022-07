Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан викликав хвилю обурення своєю промовою, у якій виступив проти “змішування” європейських і неєвропейських рас.

Він додав, що країни, де змішуються європейці та неєвропейці, начебто “більше не нації”.

На такі слова відразу відреагували опозиційні партії та європейські політики. Так, депутат Європарламенту від опозиційної партії Momentum Каталін Чех сказала, що була вражена промовою прем’єр-міністра.

Також Чех звернулася до представників змішаних рас в Угорщині:

Румунський євродепутат Алін Мітуца також обурився промовою Орбана:

Speaking about race or ethnic “purity” especially in such a mixed region such as Central&Eastern Europe is purely delusional & dangerous. And so is Mr Orban.

Breaking news, Mr Orban, we ALL have mixed race&cultural origins. This is one of the great featured of being Europeans. https://t.co/c357F8HEU5

— Alin Mituta (@AlinMituta) July 23, 2022