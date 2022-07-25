Липень, 25 в 9:36

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан викликав хвилю обурення своєю промовою, у якій виступив проти “змішування” європейських і неєвропейських рас.

– Ми (угорці,- Ред.) не є змішаною расою. І ми не хочемо ставати змішаною расою, — сказав Орбан.

Він додав, що країни, де змішуються європейці та неєвропейці, начебто “більше не нації”.

На такі слова відразу відреагували опозиційні партії та європейські політики. Так, депутат Європарламенту від опозиційної партії Momentum Каталін Чех сказала, що була вражена промовою прем’єр-міністра.

Зараз дивляться

– Його заяви нагадують час, який, я думаю, ми всі хотіли б забути. Вони дійсно показують справжнє обличчя режиму, – зауважила вона.

Також Чех звернулася до представників змішаних рас в Угорщині:

– Колір вашої шкіри може бути іншим, ви можете походити з Європи чи з інших країн, але ви одні із нас, і ми пишаємося вами. Різноманітність зміцнює націю, а не послаблює її.

Minden “kevert fajú” embernek Magyarországon, bármit is jelentsen ez az értelmetlen rasszista kirohanás: lehet más a bőrszínetek, jöhettek Európából vagy azon túlról— közénk tartoztok, büszkék vagyunk rátok. A sokszínűség erősíti a nemzetet, nem gyengíti. — Katalin Cseh (@katka_cseh) July 23, 2022

Румунський євродепутат Алін Мітуца також обурився промовою Орбана:

– Говорити про расову чи етнічну “чистоту”, особливо в такому змішаному регіоні, як Центральна та Східна Європа, оманливо та небезпечно. Пане Орбане, ми всі маємо змішане расове та культурне походження. Це одна з чудових рис європейців, – написав він у Twitter.

Speaking about race or ethnic “purity” especially in such a mixed region such as Central&Eastern Europe is purely delusional & dangerous. And so is Mr Orban. Breaking news, Mr Orban, we ALL have mixed race&cultural origins. This is one of the great featured of being Europeans. https://t.co/c357F8HEU5 — Alin Mituta (@AlinMituta) July 23, 2022

До слова, заяву про “змішування рас” Віктор Орбан зробив під час показової щорічної промови в Беїле-Тушнад у Румунії, де він раніше виступав із основними політичними ідеями.