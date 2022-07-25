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Виступив проти “змішування” рас: прем’єр Угорщини Орбан втрапив у скандал

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Віктор Орбан
Фото: Depositphotos

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан викликав хвилю обурення своєю промовою, у якій виступив проти “змішування” європейських і неєвропейських рас.

– Ми (угорці,- Ред.) не є змішаною расою. І ми не хочемо ставати змішаною расою, — сказав Орбан.

Він додав, що країни, де змішуються європейці та неєвропейці, начебто “більше не нації”.

На такі слова відразу відреагували опозиційні партії та європейські політики. Так, депутат Європарламенту від опозиційної партії Momentum Каталін Чех сказала, що була вражена промовою прем’єр-міністра.

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– Його заяви нагадують час, який, я думаю, ми всі хотіли б забути. Вони дійсно показують справжнє обличчя режиму, – зауважила вона.

Також Чех звернулася до представників змішаних рас в Угорщині:

– Колір вашої шкіри може бути іншим, ви можете походити з Європи чи з інших країн, але ви одні із нас, і ми пишаємося вами. Різноманітність зміцнює націю, а не послаблює її.

Румунський євродепутат Алін Мітуца також обурився промовою Орбана:

– Говорити про расову чи етнічну “чистоту”, особливо в такому змішаному регіоні, як Центральна та Східна Європа, оманливо та небезпечно.

Пане Орбане, ми всі маємо змішане расове та культурне походження. Це одна з чудових рис європейців, – написав він у Twitter.

До слова, заяву про “змішування рас” Віктор Орбан зробив під час показової щорічної промови в Беїле-Тушнад у Румунії, де він раніше виступав із основними політичними ідеями.

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Джерело: The Guardian
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