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В Україні створять Коледж Європи: як його планують реалізувати

Юля Захарченко, редакторка стрічки
студенти
Фото: Unsplash

В Україні планують створити Коледж Європи. Уряд вже підписав відповідний меморандум з Коледжем Європи у Натоліні.

На першому етапі в одному з українських закладів вищої освіти запрацює факультет європейської інтеграції, а згодом на його основі – Коледж Європи у межах Президентського університету.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час засідання Верховної Ради 28 липня. За його словами, Європейський Союз має Коледж Європи в Брюгге та Натоліні – це одні з найповажніших закладів післядипломної освіти, які готують фахівців для роботи в інституціях ЄС і державах-членах.

– Ми створюємо в Україні наш Коледж Європи. І хоча мені казали, що це не вирішується за місяці, як багато разів говорили це й з інших питань, я знаю, що створення нашого Коледжу Європи триватиме недовго. Я впевнений, він скоро запрацює. Ми вже маємо цей досвід – переводити в місяці те, на що відводили роки й десятиліття, і в тижні – те, на що вимагали від нас із вами місяців, – переконаний глава держави.

За його словами, цей коледж стане не лише фаховою основою для європейської політики України як повноцінного члена Європейського Союзу, а й сприятиме розвитку європейських інституцій.

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Джерело: Офіс президента
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