Папа Римський не виключає своєї відставки за станом здоров’я
Папа Римський Франциск не виключає свій відхід з поста глави Римо-католицької церкви за станом здоров’я.
Він зазначив, що у його можливій відставці “немає нічого дивного”.
– Це абсолютно нормальний варіант. Це не катастрофа, ви можете змінювати папу, – сказав понтифік.
Папа Римський зізнався, що не може продовжувати “пересуватися в тому ж ритмі, що й раніше”. А під час своєї поїздки в Канаду у кінці липня 85-річний Франциск практично не міг ходити через травму коліна, більшість часу він провів в інвалідному кріслі.
– Я думаю, що в моєму віці і з цими обмеженнями я повинен економити енергію, щоб служити церкві або, навпаки, думати про можливість відійти убік, – сказав він.
Нагадаємо, раніше Папа Франциск заявив, що хоче відвідати Україну, щоб покласти край п’ятимісячній повномасштабній війні, яку розв’язала Росія.