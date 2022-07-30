Липень, 30 в 16:57

Папа Римський Франциск не виключає свій відхід з поста глави Римо-католицької церкви за станом здоров’я.

Він зазначив, що у його можливій відставці “немає нічого дивного”.

– Це абсолютно нормальний варіант. Це не катастрофа, ви можете змінювати папу, – сказав понтифік.

Папа Римський зізнався, що не може продовжувати “пересуватися в тому ж ритмі, що й раніше”. А під час своєї поїздки в Канаду у кінці липня 85-річний Франциск практично не міг ходити через травму коліна, більшість часу він провів в інвалідному кріслі.

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– Я думаю, що в моєму віці і з цими обмеженнями я повинен економити енергію, щоб служити церкві або, навпаки, думати про можливість відійти убік, – сказав він.

Нагадаємо, раніше Папа Франциск заявив, що хоче відвідати Україну, щоб покласти край п’ятимісячній повномасштабній війні, яку розв’язала Росія.