Літак Ненсі Пелосі приземлився на Тайвані

Серпень, 02 в 17:49

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань.

Про це свідчить відеотрансляція приземлення літака на Reuters. Літак супроводжували американські винищувачі та авіаносці.

Відомо, що Пелосі вже вийшла з літака.

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На тлі її контроверсійного візиту протестувальники, які виступають за та проти приїзду спікерки, вийшли на демонстрації у місті.

Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років.

Очікується, що вже завтра вона проведе зустрічі з керівництвом Тайваню, в тому числі з президентом Цай Інвень.

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