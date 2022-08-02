Літак Ненсі Пелосі приземлився на Тайвані
Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань.
Про це свідчить відеотрансляція приземлення літака на Reuters. Літак супроводжували американські винищувачі та авіаносці.
Відомо, що Пелосі вже вийшла з літака.
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На тлі її контроверсійного візиту протестувальники, які виступають за та проти приїзду спікерки, вийшли на демонстрації у місті.
Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років.
Очікується, що вже завтра вона проведе зустрічі з керівництвом Тайваню, в тому числі з президентом Цай Інвень.
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