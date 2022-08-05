Серпень, 05 в 18:47

Китай у п’ятницю, 5 серпня, припинив переговори із США щодо оборони через погіршення відносин на тлі візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, зазначаючи, що Пекін продовжив свої “найбільш провокаційні військові навчання за десятиліття”.

Через день після ймовірного запуску ракет Dongfeng у води навколо північного сходу та південного заходу Тайваню Пекін відправив військові кораблі через середню лінію Тайванської протоки вперше за багато років. Міністерство оборони Тайваню також повідомило, що армія КНР відправила військові літаки через кордон, визначений США.

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Також у відповідь на візит Пелосі до Тайбею МЗС КНР оголосило про запровадження санкцій проти спікерки Палати представників та її найближчих родичів. Китайське відомство назвало візит Пелосі “кричущою провокацією”.

Попри те, що цей крок є здебільшого символічним, він робить Пелосі за рангом найвищим американським чиновником, проти якого Пекін запровадив санкції. Про це було оголошено невдовзі після того, як Пелосі завершила свій візит до Японії.

Окрім припинення переговорів із США щодо оборони, Китай оголосив, що скасує діалог із військовими лідерами та припинить дискусії щодо зміни клімату – однієї зі сфер, де дві країни знайшли спільну мову в останні роки.

— Китай вирішив надмірно відреагувати та використати візит Пелосі як привід для посилення провокаційної військової активності в Тайванській протоці та навколо неї, — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, звинувативши Китай у прагненні змінити статус-кво в Тайванській протоці.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що у четвер адміністрація Байдена викликала посла Китаю Цінь Ганга в Білий дім, щоб засудити провокації Пекіна в Тайванській протоці.

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що станом на 17.00 поблизу острова було помічено 68 китайських військових літаків і 13 військових кораблів, деякі з них перетнули середню лінію. Збройні сили Тайбею відповіли попередженнями по радіо та повітряним і морським патрулюванням.

Візит Ненсі Пелосі до Тайбея спричинив напруження у світі, адже Пекін не визнає незалежності Тайваню окремо від Китаю. Під час перельоту з кількома зупинками її пасажирський літак супроводжували американські винищувачі. Символічний візит Пелосі тривав менше доби. Спікерка вилетіла з острова 3 серпня.