Половина країн G20 не підтримують санкції проти Росії – Bloomberg

Серпень, 05 в 15:26

Лише половина учасниць G20, до якої входять країни, на частку яких припадає близько 85% світового економічного виробництва, приєдналася до міжнародних санкцій, накладених на Росію за її повномасштабне вторгнення в Україну.

Агентство Bloomberg зазначає, що держсекретар США Ентоні Блінкен під час турне Південно-Східною Азією та Африкою стикається з “незручною реальністю”: більша частина світу не готова слідувати зусиллям США та Європи з ізоляції РФ та її президента Володимира Путіна.

— Це робить угоду щодо глобальних ініціатив, таких як обмеження цін на російську нафту, запропонований G7, ще складнішим, водночас надихаючи Путіна та його ключового прихильника, главу Китаю Сі Цзіньпіна, до реалізації їхніх “глобальних планів”, – зазначає агентство.

Найбільше противиться ізоляції Росії Китай. За кілька тижнів до початку повномасштабної війни в Україні Сі Цзіньпін оголосив про “безмежну дружбу” з Росією. Витрати Китаю на російську нафту різко зросли з початку війни – у червні на закупівлі енергоресурсів у РФ було витрачено на 72% більше, ніж роком раніше.

Зараз дивляться

Напруженість між КНР та США посилилася на тлі візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайбею, а також після того, як блок G7 опублікував заяву, в якій висловив стурбованість “загрозливими діями” Пекіна навколо Тайваню.

Пекін скасував зустріч міністрів закордонних справ Китаю та члена G7 Японії, яка була запланована цього тижня в Камбоджі. А Японія ввечері у четвер заявила, що деякі балістичні ракети, випущені Китаєм під час навчань поблизу Тайваню, впали в її економічній зоні – це сталося вперше. Токіо висловило дипломатичний протест.

Але Пекін далеко не єдиний, хто противиться ізоляції Кремля. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді 1 липня розмовляв телефоном з Путіним, обговорюючи розвиток торгівлі. А лідер президентських перегонів у Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва поклав провину за війну не лише на РФ, а й на Україну.

У Південній Африці президент Сиріл Рамафоса розкритикував санкції, запроваджені США.

За словами неназваного турецького високопосадовця, Анкара дійшла висновку, що покарання Росії завдасть шкоди економічним і політичним інтересам Туреччини. За словами джерела, країна зазнала збитків у розмірі $35 млрд від вищих цін на енергію та вплив на туризм.

Як зазначає Bloomberg, одна з причин такої стриманої реакції Глобального Півдня на війну лежить, звичайно, в економічній площині. Але є й інші, зокрема, виключно “історична близькість до Москви” та недовіра до колишніх колоніальних держав.