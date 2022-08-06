Північна Македонія надасть Україні броньовані штурмовики Су-25 – Подоляк
Північна Македонія надасть Україні одномісні броньовані дозвукові штурмовики Су-25, призначені для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій. Про це заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, багато країн проявили більше мужності та підтримки Україні, ніж половина групи двадцяти або G20.
– Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП. Важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо, – розповів Подоляк.
Однак точно невідомо, скільки літаків отримає України. Нещодавно в іноземних ЗМІ з’явилась інформація, що Північна Македонія вирішила передати Україні чотири штурмовики Су-25, які перевірили українські фахівці перед відправкою.