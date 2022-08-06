Північна Македонія надасть Україні броньовані штурмовики Су-25 – Подоляк

Серпень, 06 в 17:59

Північна Македонія надасть Україні одномісні броньовані дозвукові штурмовики Су-25, призначені для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій. Про це заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, багато країн проявили більше мужності та підтримки Україні, ніж половина групи двадцяти або G20.

Зараз дивляться

– Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП. Важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо, – розповів Подоляк.

Однак точно невідомо, скільки літаків отримає України. Нещодавно в іноземних ЗМІ з’явилась інформація, що Північна Македонія вирішила передати Україні чотири штурмовики Су-25, які перевірили українські фахівці перед відправкою.