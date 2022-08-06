Серпень, 06 в 14:49

Уряд Німеччини змінює правила перебування українських біженців на території країни. Зокрема, з 1 вересня 2022 року для українців розпочнеться відлік днів безвізового перебування на території ФРН.

До 31 серпня громадяни України, які перебували в Німеччині від початку повномасштабної війни, мають право на в’їзд до країни, незалежно від кількості днів перебування в ЄС та наявності депортації. Перебування в Німеччині до кінця літа можливе без оформлення.

Проте, згідно з новими правилами, з 1 вересня починається облік часу перебування в країні — рахуватимуться всі дні, починаючи з 24 лютого 2022 року.

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Якщо громадяни України вже використали 90 днів німецького безвізу, їм необхідно до 1 вересня або подати заяву на тимчасовий захист, або залишити Німеччину на три місяці.

У будь-якому випадку, українці зобов’язані подати заявку на реєстрацію за параграфом 24 AufenthG до закінчення 90 днів, якщо ця дата лежить в межах з 1 вересня до 1 грудня.

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Реєстрація в Німеччині можлива на весь час війни, але після закінчення 90-денного терміну безвізового перебування українцям доведеться залишити країну на 90 днів, щоб мати можливість знову до неї в’їхати.

Також в оновлених правилах зазначають, що перехідний регламент про перебування українців у Німеччині буде продовжено до 28 лютого 2023 року.

Так влада країни полегшує перебування українців у Німеччині, які приїдуть в країну до 20 листопада 2022 року.