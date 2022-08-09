Серпень, 09 в 13:07

Федеральне бюро розслідувань провело обшуки у маєтку Мар-а-Лаго, що у Флориді, колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Про це повідомив американський телеканал CNN посилаючись на свої джерела.

Ймовірно, обшук провели у межах розслідування поводження з президентськими документами, зокрема секретними документами, які могли доставити у помешкання Трампа.

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Відомо, шо експрезидент США багато місяців відкладав повернення 15 коробок з матеріалами за запитом чиновників з Національного архіву. Він зробив це лише тоді, коли виникла загроза вжиття заходів щодо їх повернення.

Справу передали до Міністерства юстиції на початку цього року. На момент обшуку Трампа не було вдома, оскільки він перебував у Нью-Йорку.

Водночас Трамп підтвердив, що у його домі в Мар-а-Лаго провели обшук. Він поскаржився, що під час обшуку співробітники ФБР “навіть зламали його сейф”.

– Мій прекрасний будинок, Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида, наразі перебуває в облозі, захоплений і зайнятий великою групою агентів ФБР, – зазначив він в понеділок увечері.

Видання додало, що обшук у будинку Дональда Трампа підвищує ставки для міністерства юстиції США, оскільки експрезидент Сполучених Штатів має чимало юридичних проблем на різних фронтах.

Очікується, що найближчими місяцями політик оголосить про те, що у 2024 році він знову претендуватиме на Білий дім.