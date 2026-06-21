У тимчасово окупованому Криму повністю зупинили продаж бензину. Пальне продають лише для потреб окупаційних служб.

Про це заявив російський колаборант, самопроголошений очільник окупаційної влади в Автономній республіці Крим Сергій Аксьонов.

Чому в Криму повністю зупинили продаж бензину

Вранці 21 червня на кримських автозаправних станціях припинили продавати пальне за готівкові гроші та безготівковий розрахунок, а також за талонами для фізичних та юридичних осіб.

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За словами російського гауляйтера, паливо відпускатиметься лише окупаційним службам, які нібито забезпечують життєдіяльність та безпеку Криму.

18 червня представники окупаційної адміністрації та російські силовики у Криму почали активно вивозять свої родини і майно на тлі посилення ударів Сил оборони по військових об’єктах.

Зокрема, з пізнього вечора 20 червня та протягом ночі у Криму гриміли потужні вибухи, після яких помітили пожежі біля Чонгарського мосту та в Керчі. Згодом стало відомо, що перекрито рух Керченським мостом.

У ніч на 21 червня Сили оборони України уразили об’єкти російської воєнної логістики, нафтової галузі та протиповітряної оборони. Як уточнив президент Володимир Зеленський, йдеться про нафтобазу в Керчі, комплекси С-400 і ЗРК Панцир у Криму.

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